Uda osteko desintoxikazio hau zure azala udazkenerako behar duen berrabiarazi da

Nahiz eta teknikoki uda irailaren amaierara arte irauten, denok ez ofizialki agur esaten diote Lan Egunaren ondorengo denboraldiari. Udazkeneko prestaketarako egitekoen zerrendan? Eman gure larruari behar den maitasuna udako gozamenaren ostean. Kontuan izan: maiz hutsegiteak klorodun igerilekuak, hiru hilabete dena arrosa eta agian gehiegi ere eguzkia hartzen. Fede onean gauden arren aplikatutako eguzkitako krema uda osoan, horrelakoak poroak tapatuta, azal lehor, eguzkiaren kalteak eta ezpainak zartatuak izan ohi dira kezka abuztuaren amaierarako. Zorionez, zure azala berrezartzeko behar duzun guztia udako larruazala zaintzeko errutinan aldaketa batzuk dira. Orientazio txiki bat behar duzu? Irakurri uda ondoren azala garbitzeko aholkuak.

Poroak garbitu sakon

Eguraldi bero eta hezearen hilabeteetan, ziurrenik zure azalean izerdia, zikinkeria eta olioa pilatzen direla nabaritu duzu. Zure izerdiak, makillajearekin eta kutsadurarekin nahastuta, aurpegia eragin diezaiokezu eta poroak bete ditzake. Poroen itxura hobetzeko eta apurketak saihesteko, garbitu aurpegia maskara garbitzaile batekin. Gure gogokoenetako bat Kiehl's Rare Earth Poro Sakon Garbitzeko Maskara da, Amazoniako Buztin Zuriarekin formulatua azala garbitzen laguntzeko, ezpurutasunak ateratzen laguntzeko, sebumaren ekoizpena murrizteko eta poroak nabarmen estutzen laguntzeko.

Hezetu, hezetu, hezetu

Serio, serio gaude. Gaueko kremak, eguneko kremak, SPF kremak, olioak, gorputzeko kremak... zenbat eta gehiago orduan eta hobeto. Kloroak, ur gaziak eta UV izpiek larruazala lehortu dezakete, beraz, ez izan beldurrik hidratatzailea aplikatzeko. CeraVe Moisturizing Cream ehundura aberatsa baina ez koipetsua du eta osagai onuragarriez infusioa da, hala nola azido hialuroniko hidratatzailea eta zeramidak, azalaren hesi naturala konpontzen eta mantentzen laguntzeko. Aurpegian eta gorputzean ere erabil daiteke.

Eguzkiaren kalteak konpontzea

Zure udako distira desagertzen hasten denean, baliteke eguzkiaren kaltearen zantzu batzuk nabaritzen has zaitezke; pentsa peska berriak, orban ilunak edo azalaren tonu irregularra. Zoritxarrez, ezin dituzu UV izpiek eragindako kalteak alderantzikatu (horregatik da hain garrantzitsua eguzkitarako krema egunero aplikatzea), baina La Roche bezalako C bitaminaren serum batekin larruazaleko eguzkiaren kaltearen zantzuak gutxitzen lagun dezakezu. -Posay 10% C bitamina purua Aurpegiko Seruma. Larruazalaren tonua eta ehundura berdintzen ditu, leun eta hidratatuta utziz.

Erabili antioxidatzaileak eta eguzkitako krema

Eguzkiaren kalteak urte osoan gerta daitezke, baita udazkenean eta neguan ere, beraz, ez utzi eguzkitarako krema. Begiratu La Roche-Posay Anthelios Melt-In Eguzki-krema SPF 100 babesik handiena lortzeko eta azal mota guztietarako egokia da, baita sentikorra ere. Ingurumen-erasotzaileen aurka babesteko eta zahartzearen seinale ikusgaiak gutxitzeko, parekatu zure eguzkitako krema antioxidatzaile aberatsa den serum batekin, hala nola SkinCeuticals CE Ferulic.

Exfoliatu zure azala

Esfoliazioa beti da garrantzitsua, baina bereziki beharrezkoa da denboraldi luze eta izerditsu baten ondoren zure larruazala berrezartzen saiatzen ari zarenean. Gure gogokoenetako bat ZO Skin Health azala berritzeko padak dira. Esfoliatzaile kimiko bat da, hildako zelulak azalaren gainazaletik kentzen dituena, gehiegizko olioa murrizten duena, azala lasaitzen eta lasaitzen duen bitartean. Gorputzeko, probatu Kiehl's Gentle Exfoliating Body Scrub. Gorputzeko sasijakin atsegin honek larruazaleko zelulak modu eraginkorrean kentzen ditu azalaren gainazaletik, gehiegi lehortu gabe. Abricot-aleen eta emolienteen partikula esfoliatzaileekin, azala leun eta leun bihurtzen da.

Tratatu zeure burua

Borrokatu ezpain lehorrak zure errutinan ezpain esfoliatzaile bat txertatuz, ezpainetako azal lehor eta maluta kentzen laguntzeko eta hidratazio gehiagorako prestatzeko. Ezpainak esfoliatu ondoren, eman behar duten hezetasuna E bitamina, olioak edo aloe vera bezalako osagaiak biltzen dituen ezpain-balsamo, makila, kolore (nahiago duzuna) elikagarri batekin. Esate baterako, probatu Lancôme-ren Nourishing Absolue Precious Cells Lip Balm, E bitaminarekin, akazia-eztiarekin, erle-argizarekin eta arrosa mosqueta hazi-olioarekin formulatua, ezpainen inguruko marra finen eta zimurren itxura murrizteko, leun, hidratatu eta leun utziz.